TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Dem Tod so nah D 2015 Jerry Glaser hat das halbe Leben damit verbracht, ein glückliches Heim für seine Familie zu schaffen. Und er kann sich nichts Schöneres vorstellen, als zusammen mit Frau und Kindern seine freie Zeit in dem bescheidenen Haus in Warner Robbins, Georgia, zu verbringen. Als Jerrys Tochter eines Nachts aufwacht und einen Mann vor ihrem Schlafzimmerfenster entdeckt, sind alle sehr beunruhigt. Und die Unruhe weicht blanker Furcht, als derselbe Kerl wenig später mit einem Gewehr vor Jerrys Fenster steht. Da Jerry jetzt um das Leben seiner Familie bangt, besorgt er sich selbst eine Waffe, die er kaum mehr aus der Hand legt. Und seine Angst ist begründet. Originaltitel: Your Worst Nightmare