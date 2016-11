TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Style Surprise Stacy ganz privat USA 2015 Merken In dieser Folge von "Style Surprise" gewährt Stacy London einen Blick hinter die Kulissen der Show und verrät den Zuschauern, wie es in ihrem außergewöhnlichen Leben und ihrem extravaganten Kleiderschrank aussieht. Die Mode-Expertin sammelt Vintage-Sachen, hat unzählige Jumpsuits, jede Menge Matrosen-Tops und eine Leidenschaft für schwarze Blazer. Da Stacy sehr viel zu tun hat und ständig mit Dreharbeiten beschäftigt ist, bleibt kaum Zeit für Dates oder für Treffen mit Freunden und Familie. Heute muss sie sich außerdem auf die Gala-Moderation einer Stiftung für suizidgefährdete Jugendliche vorbereiten und braucht dafür ein besonderes Outfit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run