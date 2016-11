TLC 17:25 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Pilgerreise in die Vergangenheit USA 2012 Merken Meri, Janelle, Christine und Robyn wollen ihrer Großfamilie einen lang gehegten Traum erfüllen und haben deshalb eine ganz besondere Reise geplant: eine Pilgerfahrt nach Nauvoo, Illinois, der amerikanischen Geburtsstätte der Polygamie. Doch die dreitägige Autofahrt quer durchs Land verläuft ganz anders, als die Browns erwartet hatten. Nach etlichen Tiefschlägen ist die Stimmung auf dem Nullpunkt, die Gemüter sind erhitzt. Als die Patchworkfamilie endlich am Reiseziel - dem Mekka ihrer Religion - angekommen ist, kommt der nächste Schock, der alle bis ins Mark erschüttert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives