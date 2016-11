TLC 16:00 bis 16:30 Dokusoap Mein Traum in Weiß Gegensätze ziehen sich an USA 2014 Merken In den letzten eineinhalb Jahren hat Kristin Maclay über 40 Kilo abgenommen und ist völlig begeistert, weil sie nun ihr Wunschgewicht pünktlich zu ihrer Hochzeit erreicht hat. Doch der neue, schlanke Körper bringt auch eine neue Challenge mit sich: Da Kristin an kleine Konfektionsgrößen nicht gewöhnt ist, hat sie keine Ahnung, was ihr wirklich steht und schwankt zwischen einer figurbetonten Silhouette und einem figurverhüllenden Ballkleid. Verkaufsberaterin Katherine ergreift die Gelegenheit beim Schopf und steckt die Braut in spe in eine enge Robe von Mark Zunino, die Kristin hervorragend steht. Doch ihre Entourage ist nicht überzeugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress