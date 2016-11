TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Queen of Bling Bling Ein geplatzter Reißverschluss USA 2012 Merken Basketball-Spielerin Katie Rollins wünscht sich für die Benefizveranstaltung ihres Teams ein Abendkleid, in dem sie umwerfend aussieht. Da die 1,90 große Athletin hauptsächlich bequeme Sportklamotten trägt, soll dieses Outfit ihre weibliche Seite ganz besonders betonen. Kein Problem für Designerin Sondra Celli: Sie entwirft für ihre Kundin eine goldene Traumrobe mit kupferfarbenem Strass, die Katie einen fulminanten Auftritt garantiert. Und auch die Kleinsten kommen bei der Bostoner Designerin ganz groß raus: Für den Geburtstag ihrer Nichte ordert Gypsy-Girl Louise einen pinkfarbenen Strass-Kinderwagen mit unzähligen Swarowski-Kristallen für 10.000 Dollar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bling It On