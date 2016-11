TLC 11:55 bis 12:25 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Italienischer Brunch USA 2011-2012 Merken Geht es nach Buddy, gibt es nur eine Wahl auf der Speisekarte, die besser als ein Brunch ist: ein italienischer Brunch! Und so tischt der Küchen-Profi natürlich wieder reichlich auf: Arme Ritter, Omelette mit Basilikum und geröstete Rosmarin-Kartoffeln mit Bauchspeck. Mit diesen Leckereien in Aussicht, können Langschläfer ihren Wecker morgens in Zukunft mit ruhigem Gewissen wieder ausschalten. Denn wer Buddys italienischen Brunch kennt, verzichtet gern auf sein Frühstück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Host) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore

