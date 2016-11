RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Angelika (50) und Julia (29) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Für Angelika (50) und Jürgen (49) hängt seit sechseinhalb Jahren der Himmel voller Geigen. Da haben sich die beiden kennengelernt und kurz darauf geheiratet. Seitdem wächst ihre Liebe stetig. Kein Wunder, denn die beiden können sich ja ganz auf sich und ihre Bedürfnisse einstellen. Die Kinder der beiden sind schon lange aus dem Haus und so haben sie genug Zeit für romantische Überraschungen, die die Beziehung frisch halten. Auch Ausflüge gibt es häufig, schließlich wollen die beiden ihr Leben genießen. Doch wer glaubt, das Traumpaar zählt sich zum alten Eisen, der irrt. Jürgen strebt eine Karriere als Künstler an, wobei er von Angelika als Muse unterstützt wird. Die 29-jährige Julia hat bereits fünf Kinder: Damian (7), Yanic (6), Jessy (3), Taylor (1) und Soraya (9 Wochen). Obwohl sie ihre Kinder über alles liebt und liebend gerne für die süße Meute zurücksteckt, zehrt dies langsam an ihren Kräften. Julia erhält zwar Unterstützung von Ehemann Timo (40), doch der Koch kann seiner Liebsten nur nach der Arbeit helfen. Hinzu kommt, dass Taylor sehr betreuungsintensiv ist, da er nach einem Unfall behindert ist. Trotzdem ist Julia mit Leib und Seele Mutter und kann sich ein anderes, ruhigeres Leben überhaupt nicht vorstellen. Jetzt tauschen die gestresste Vollblutmama Julia und die entspannte Angelika für einige Tage die Familien. Wird Julia einen erholsamen "Frauentausch" erleben? Und wie ergeht es Angelika bei Julias Rasselbande? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch