Heute tauschen Yvonne (30) und Vanessa (23) die Familien D 2016 Yvonne stellt sich mit ihrem Mann Wolf (27) und den beiden Kindern Raymond (12) und Liliana (1,5) dem Kampf um die Frauentausch-Krone. Die bunte Familie lebt in einem Haus mit einem über eintausend Quadratmeter großen Garten. Yvonne und Wolf sind absolute Techno- Fans und gehen gerne mal auf die eine oder andere Party. Natürlich nicht in Jeans und T-Shirt, sondern im bunten und ausgeflippten Techno-Outfit. Yvonne ist eher der natürliche Typ und steht so gar nicht auf Tussis. In ihrem Haushalt fällt massig Arbeit an. Das schafft die 30-jährige Immobilienassistentin aber locker nebenbei. Denn Unterstützung bekommt sie von ihrem Mann, der eine Umschulung zum Busfahrer macht und sich fleißig um Yvonnes Traum vom Gemüsebeet kümmert. Nur das Kochen, da ist Yvonne streng, das gibt sie ungern aus der Hand. Durch die viele Zeit, die durch Kinder, Job und Haushalt beansprucht wird, bleibt die Romantik auf der Strecke. Zeit für ein bisschen Nachhilfe für Göttergatte Wolf. In dieser Familie darf die Tauschmutter auf jeden Fall die Hüften schwingen und vielleicht kann diese das auch gleich mit Yvonnes Wunsch nach mehr Romantik verbinden... Auch die 23-jährige Vanessa mit ihrem Freund Kevin (27) und Söhnchen Noah (10 Monate) ist bereit für das Battle um den Titel "Tauschmutter der Woche" und die Traumreise. Vanessa ist momentan noch in Elternzeit und hat genügend Zeit, ihren Schönheitswahn auszuleben. Styling wird hier groß geschrieben. Vanessa ist zu 100% Tussi und stolz darauf, auch wenn nicht alles an ihr echt ist. Vanessa liebt es, ihren Körper in enger und ziemlich knapper Kleidung zu präsentieren. Dafür muss ausreichend Sport betrieben werden. Täglich 45 Minuten stehen auf dem Trainingsplan. Auch auf gesunde Ernährung wird geachtet, und natürlich dürfen die Fitness-Shakes nicht fehlen. Zweisamkeit darf ebenfalls nicht vernachlässigt werden und wenn es mal wieder so weit ist, springt Oma Carola eben ein und passt auf Söhnchen Noah auf. So bleibt am Ende noch genügend Zeit, um die Tattoo-Leidenschaft des Paares auszuleben.