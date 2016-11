VOX 00:40 bis 02:35 Fantasyfilm Thor - The Dark Kingdom USA 2013 Nach einer Vorlage von Don Payne, Robert Rodat Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jahre nachdem die Truppen vom Götterreich Asgard Malekith und seine dunklen Elfen entmachtet haben, entdeckt die Astrophysikerin Jane Foster durch Zufall eine mysteriöse Substanz - die Energiequelle der Elfen -, die plötzlich Besitz von ihr ergreift. Um Jane zu helfen und die Quelle zu untersuchen, holt sie ihr Beschützer Thor, Sohn des Göttervaters Odin, in seine Welt nach Asgard. Jedoch ist auch Malekith, der Herrscher der dunklen Elfen, auf der Suche nach Jane. Er will die enormen Kräfte dieser Energiequelle dazu missbrauchen, Asgard zu zerstören und die Kontrolle über das gesamte Universum zu erlangen. Im Kampf gegen den Feind ist Thor gezwungen, die Hilfe seines intriganten Adoptivbruders Loki in Anspruch zu nehmen. Nur er kennt sich im düsteren Teil des Reiches Asgard aus - und diesen müssen Thor und Jane durchqueren, wenn Malekith nicht die Allmacht über das Universum gewinnen soll. Thor bleibt also keine Wahl: Er befreit Loki aus seinem Gefängnis und bittet den verhassten Bruder um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Hemsworth (Thor) Natalie Portman (Jane Foster) Tom Hiddleston (Loki) Anthony Hopkins (Odin) Stellan Skarsgård (Erik Selvig) Idris Elba (Heimdall) Christopher Eccleston (Malekith) Originaltitel: Thor: The Dark World Regie: Alan Taylor Drehbuch: Christopher Yost, Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Kramer Morgenthau Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12