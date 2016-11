ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Ina Müller begrüßt an diesem Abend zuerst den Musiker und Entertainer Helge Schneider. Er erzählt von seinen unzähligen Berufsausbildungs-Versuchen sowie den Veränderungen beim Älterwerden - bevor er später mit seinem Saxophon in die Nacht verschwindet. Zum Gespräch hinzu kommt der Kabarettist Wolfgang Trepper. Er erklärt die Liebe zu seiner Heimatstadt Duisburg, analysiert den deutschen Schlager und erzählt, was ihn sonst noch so im Alltag auf die Palme bringt. Erster Musikgast ist der Rap-Musiker MoTrip, der Fans und Kritik mit klugen Texten und exzellentem Flow begeistert. Den Abend beschließt die dänische Musikerin Tina Dico, die bei ihrem zweiten 'Inas Nacht'-Besuch auch ihre Multitasking-Fähigkeiten als Instrumentalistin zeigt. Mit dabei sind natürlich auch wieder die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Helge Schneider, Wolfgang Trepper, MoTrip, Tina Dico Originaltitel: Inas Nacht