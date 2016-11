ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 133 D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Laura ist nicht nur über sich selbst entsetzt, sondern hat auch Angst, dass Robert weitererzählt, was er gesehen hat. Aber ihr Halbbruder verlangt nur, dass Laura endlich begreift, dass sie ihre Liebe zu Alexander aufgeben muss. Verzweifelt kämpft Laura gegen ihre Gefühle für Alexander, wendet sich wieder Lars zu und lädt ihn zum Abendessen ein. Prompt versetzt sie ihn, weil sie an Alexanders Bett die Zeit vergisst. Trotz allem bemüht Lars sich weiter um Verständnis für sie. Doch als Laura ihn vor Alexander nicht küssen will, verliert er die Geduld - und trennt sich von ihr. Viola will ihrer Freundin Hildegard helfen. Deshalb deutet sie vor Werner Saalfeld an, dass Charlotte ein Verhältnis mit Alfons haben könnte. Den Hotelchef amüsiert das eher, aber er erzählt trotzdem Charlotte davon. Für Charlotte ist dieses Gerücht schon gefährlich nahe an der Wahrheit... Natalie erhält überraschend einen Anruf von ihrem Ex-Lover Carsten Lorenz. Sie gesteht Xaver ihren großen Fehler, Carsten geliebt zu haben, obwohl er sie jahrelang hingehalten und sich doch nie von seiner Frau getrennt habe. Als Xaver sieht, wie Natalie am Telefon Carsten gegenüber erneut weich wird, reißt er ihr den Hörer aus der Hand und sagt Carsten die Meinung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Claudia Piras