ONE 15:30 bis 17:00 Liebesfilm Die Liebe ein Traum D, A 2008 2016-11-04 06:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kein Zweifel: Die attraktive Japanologie-Studentin Anna (Stefanie Dvorak) und der angehende Architekt Max (Florian David Fitz) sind füreinander bestimmt. Doch ihre Liebe steht unter keinem günstigen Stern. Als Anna ein einjähriges Stipendium in Japan erhält, entscheidet sie sich für ihre Karriere und gegen eine feste Bindung. Max ist zutiefst enttäuscht und versucht Anna zu vergessen. Fünf Jahre später treffen die beiden sich wieder. Max führt inzwischen eine halbherzige Beziehung mit der bodenständigen Judith (Ursula Strauss), die eifrig Familienpläne schmiedet und nach einer gemeinsamen Wohnung sucht. Doch ein Blick seiner Ex, und in Max erwacht die alte Leidenschaft. Annas Spontaneität und ihr Hang zum Chaos haben dem ordnungsliebenden Max gefehlt. Auch Anna, inzwischen beruflich erfolgreich, kann ihre Jugendliebe nicht vergessen. Sie bittet Max, mit ihr nach New York zu kommen, wo ihr ein Traumjob angeboten wird. Doch diesmal macht Max einen Rückzieher. Es soll offenbar nicht sein. - Während ihre besten Freunde Tillmann (Johann von Bülow) und Clarissa (Aglaia Szyszkowitz) heiraten, Kinder bekommen, sich trennen und einen Neuanfang versuchen, begegnen Max und Anna sich über die Jahre immer wieder. Doch sie können sich nicht entscheiden und weder mit- noch ohneeinander glücklich sein. Schließlich erhält Max eine Einladung zu Annas Hochzeit. Sie will in Venedig den smarten britischen Geschäftsmann Charles (Philipp Brenninkmeyer) ehelichen und hat keine Ahnung, dass Max zur Trauung erscheinen wird. Annas Mutter Shirley (Maresa Hörbiger), die nach wie vor von der schicksalhaften Verbindung der beiden überzeugt ist, hat das erneute Wiedersehen arrangiert... In dieser ebenso zauberhaften wie intensiven romantischen Komödie spielen Stefanie Dvorak ('Kronprinz Rudolf', 'Feine Dame') und Florian David Fitz ('Meine verrückte türkische Hochzeit', 'Die Wölfe') ein Paar, das erst nach vielen abenteuerlichen Umwegen zueinanderfindet. In den weiteren Rollen sind Johann von Bülow ('Donna Leon - Nobilita'), Aglaia Szyszkowitz, ('Suche Mann für meine Frau'), Philipp Brenninkmeyer ('Liebe, Lügen, Leidenschaften') und Maresa Hörbiger ('Tatort: Die schlafende Schöne') zu sehen. Das Buch stammt aus der Feder von Stefan Rogall ('Ein Hauptgewinn für Papa'). Der renommierte Fassbinder-Kameramann und Adolf-Grimme-Preisträger Xaver Schwarzenberger ('Eine Liebe in Afrika') inszenierte in den malerischen Gassen der steirischen Landeshauptstadt Graz und in der Lagunenstadt Venedig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian David Fitz (Max Lessing) Stefanie Dvorak (Anna Kofler) Johann von Bülow (Tillmann Hirz) Aglaia Szyszkowitz (Clarissa Freyberg) Maresa Hörbiger (Shirley) Philippe Brenninkmeyer (Charles Hamilton) Ursula Strauss (Judith Spielmacher) Originaltitel: Die Liebe ein Traum Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Stefan Rogall Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Siggi Mueller