ONE 06:45 bis 08:15 Drama Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit D 2016 2016-11-03 12:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Geophysiker Leonard Gehra reist nach Buchenrode, um zu prüfen, ob sich die dortigen Silbervorkommen mit neuen Fördermethoden gewinnbringend vermarkten ließen. Minenbesitzer Friedrich Tünitz möchte die maroden Stollen stilllegen lassen. Für die Bergbaustadt avanciert Leonard mit seinen Untersuchungen zum Hoffnungsträger. Gleichzeitig konfrontiert ihn die Rückkehr an seinen Geburtsort aber auch mit dem eigenen Schicksal: Sein Vater starb in den 70er Jahren bei einem Grubenunglück. Bis heute sind die Umstande von damals nicht gänzlich geklärt. Hinweise auf eine gescheiterte "Republikflucht" seines Vaters führen ihn auf eine neue Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Koeberlin (Leonard Gehra) Götz George (Friedrich Türnitz) Catherine Bode (Kathrin Renneberg) Gudrun Landgrebe (Ilona Gehra) Liane Forestieri (Nina Bastian) Joachim Nimtz (Herder) Alexandra von Schwerin (Susanne Türnitz) Originaltitel: Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Nicholas Hause, Michael Gebhart Kamera: Anton Klima Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 6

