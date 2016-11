RTL 20:15 bis 21:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Vaterfreuden D 2015 2016-11-03 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Zivilfahnder wird vor den Augen von Semir und Paul kaltblütig erschossen. Der Täter ist schnell enttarnt: Mike Eckert, ein professioneller Auftragskiller, der sich nach einem polizeilichen Zugriff vor einem halben Jahr ins Ausland abgesetzt hat. Doch offenbar ist er nun für einen Rachefeldzug zurückgekehrt. Die Helden wollen den Killer um jeden Preis stoppen. Zeitgleich entdeckt Dana eine blutüberströmte Frau in einem unbekannten Wagen. Dana glaubt, dass die Frau in ein Verbrechen involviert ist, doch niemand glaubt ihr, so dass sie auf eigene Faust Nachforschungen anstellt. Sie ahnt nicht, dass sie sich in tödliche Gefahr begibt, denn Eckert und die mysteriöse Frau sind sich nicht unbekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Katja Woywood (Kim Krüger) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Katrin Heß (Jenny Dorn) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Franco Tozza, Nico Zavelberg, Kai Meyer-Ricks, Ralph Polinski Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff