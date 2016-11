n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Hautnah! Löwen greifen an USA 2008 2016-11-05 14:05 16:9 HDTV Live TV Merken Er gilt als 'König der Tiere': schnell, anmutig, kraftvoll. Doch der Löwe ist ein Jäger, der auch für den Menschen gefährlich werden kann, wenn dieser in sein Revier eindringt. Ein Expertenteam beobachtet die königliche Großkatze in ihrem natürlichen Lebensraum, um mehr über ihre Instinkte und Jagdmuster zu erfahren. Können die Ergebnisse dabei helfen, mehr über Löwen zu erfahren? Die n-tv Dokumentation geht der Frage auf den Grund und begleitet das Team durch die afrikanische Steppe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion Feeding Frenzy

