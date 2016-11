n-tv 00:10 bis 01:10 Dokumentation Von Spreewaldgurken bis FKK - Die DDR privat D 2013 16:9 Live TV Merken Kirche oder Abitur? Bekennende Christen wurden in der ehemaligen DDR in jeder Hinsicht benachteiligt. Selbst der Besuch der Erweiterten Oberschule mit Abiturabschluss wurde oft verwehrt. Kirche und Protest - die Dokumentation zeigt, warum Christen sogar das Gefängnis fürchten mussten und wie die Kirche zum Ursprung der Widerstandsbewegung wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Spreewaldgurken bis FKK - Die DDR privat