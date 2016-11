Super RTL 14:05 bis 14:35 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Theozilla / Hundeglück USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Lehrerin Miss Smith kündigt den diesjährigen Forschungswettbewerb an. Alvin und Simon sollen ein Team bilden. Doch während Simon eifrig arbeitet und mit verschiedenen Chemikalien hantiert, ist Alvin einfach nur langweilig. Als Simon kurz verschwindet, macht Alvin sich über die Mixturen her und kreiert ein 'Magneto-Spray', für das sich auch die Regierung interessiert. Beim Versuch, mehr von dieser Substanz herzustellen läuft etwas schief und es entsteht ein Spray, das Theodore riesenhaft groß werden lässt. Ob sie ein Gegenmittel finden werden? 2. Geschichte: Die Chipmunks und die anderen Schüler sind besessen von einer neuen App fürs Smartphone. Es ist ein Spiel, bei dem man sich um einen Hund kümmern muss. Selbst während des Unterrichts können die Schüler nicht von ihren Handys lassen. Daher sammelt die Lehrerin, Miss Smith, sämtliche Geräte ein und will sie erst nach Schulschluss wieder austeilen. Doch plötzlich sind alle Smartphones verschwunden. Wer mag wohl dahinter stecken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6