Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Calimero Das Mühlen-Monster / Der Zeitungsartikel F, I 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Alexander baut das Ei-auf-Beinen zu einer Apfelpflückmaschine um. Doch leider wird diese Erfindung aus der alten Mühle von Herrn Stefan gesehen und fotografiert und schon bald glaubt die ganze Stadt an ein geheimnisvolles Monster. 2. Geschichte: Priscilla und Dina suchen nach einer spannenden Geschichte für die Schülerzeitung. Calimero möchte Priscilla die vielen roten Schmetterlinge zeigen, damit sie darüber berichten kann. Doch die Schmetterlinge fliegen immer weg, sobald sich Priscilla in ihrem rosafarbenen Kleid nähert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Calimero

