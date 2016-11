Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen als Wetterelefant D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Meteorologe Professor Hagelkorn hat es nicht leicht. Da seine Messinstrumente völlig veraltet sind kann er nur ungenaue Wettervorhersagen machen. Als der Bürgermeister auch noch den Wetterhahn vom Kirchturm entfernen lässt, um ihn neu zu vergolden, kann Professor Hagelkorn gar keine Wetterprognose mehr stellen. Benjamin will seinem Freund helfen und springt als Wetterelefant ein. Eigentlich wäre nun alles in bester Ordnung, gäbe es nicht die beiden Ganoven Hinki und Pinki und käme nicht ein Unwetter auf Neustadt zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfie Donnelly, Klaus-P. Weigand