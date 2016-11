DR Kultur 20:03 bis 22:00 Jazz Jazzfest Berlin Mette Henriette und Ensemble: Mette Henriette, Saxofon; Henrik Nørstebø, Posaune; Eivind Lønning, Trompete; Johan Lindvall, Klavier; Per Zanussi, Bass; Per Oddvar Johansen, Schlagzeug; Andreas Rokseth, Bandoneon / Cikada String Quartet Live Merken Der norwegischen Saxofonistin und Klangkünstlerin wird eine große Zukunft prophezeit. Zum ersten Mal stellt sie nun ihr Ensemble bei einem bedeutenden Festival in Deutschland vor. In Google-Kalender eintragen Moderation: Matthias Wegner