Sat.1 00:15 bis 01:05 Krimiserie Criminal Minds Transformation USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Wassertank werden zwei Frauenleichen gefunden. Kurz darauf gibt es eine dritte Leiche in einem Jacuzzi. Schnell zeigt sich, dass die Morde miteinander in Verbindung stehen. Scheinbar lässt der Mörder seine Aggressionen an den Opfern aus, doch das eigentliche Ziel ist eine Frau aus seinem näheren Umfeld. Reid folgt einer Spur und kann die Identität des Täters lüften In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Carla Betz (Angie Katz) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Alec Smight Drehbuch: Haben Merker Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12