Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Willkommen bei den Hartmanns: Als die frisch pensionierte Lehrerin Angelika gegen den Willen ihres skeptischen Mannes Richard beschließt, einen Flüchtling aufzunehmen und bald darauf der junge Nigerianer Diallo bei den Hartmanns einzieht, kommt es zu einer Reihe turbulentester Verwicklungen, die nicht nur das Leben der erwachsenen Kinder Philip und Sophie durcheinander wirbeln, sondern auch die Ehe von Angelika und Richard und Diallos Integrationsfähigkeit auf eine harte Probe stellen. Doch nach allen Verwirrungen siegt die Hoffnung, dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden wiederfindet - so wie das ganze Land. Der Film strotzt nur so von Schauspieler-Prominenz: Und DIE sind auch bei uns zu Gast! Moderation: Daniel Boschmann, Karen Heinrichs Gäste: Gäste: Heiner Lauterbach (Schauspieler), Florian David Fitz (Schauspieler), Palina Rojinski (Schauspielerin), Vanessa Blumhagen (Society-Expertin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen