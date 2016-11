Sat.1 01:50 bis 02:35 Krimiserie Criminal Minds Mirror Man USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die 16-jährige Tara Harris ist ein Twitter-Starlet und postet neben Selfies auch all ihre Aktivitäten dort. Schließlich wird ihr ihre Eitelkeit zum Verhängnis: Jemand überfällt Tara in ihrem Zimmer und schneidet ihr mit der Scherbe eines Spiegels die Kehle durch. Die BAU hat zunächst einen ihrer Online-Bewunderer im Verdacht, doch dann tauchen auf den verschiedensten User-Profilen manipulierte Selfies auf. Der Killer läuft gerade erst warm und sucht schon das nächste Opfer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Constantine Makris Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16