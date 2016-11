Pro7 MAXX 04:15 bis 05:00 Serien House of Cards Verschleppt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Amerikanerin wird von zwei jungen Islamisten entführt. Die Männer drohen, die Frau hinzurichten, wenn die US-Regierung ihren Forderungen nicht nachkommt. Frank und sein Erzfeind Will Conway versuchen, ihre Grabenkämpfe für einen Moment beiseite zu legen, um das Leben der Geisel zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Molly Parker (Jackie Sharp) Derek Cecil (Seth Grayson) Neve Campbell (Leann Harvey) Originaltitel: House of Cards Regie: Jakob Verbruggen Drehbuch: Michael Dobbs, Laura Eason, Bill Kennedy, Andrew Davies Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 445 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 255 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 175 Min. maybrit illner

Talkshow

ZDF 03:30 bis 04:30

Seit 55 Min.