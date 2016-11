Pro7 MAXX 22:45 bis 23:45 Serien House of Cards Mehr als ein Ehepaar USA 2015 2016-11-03 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Wahlkampfstress macht Frank (Kevin Spacey) gesundheitlich zu schaffen: Sein Körper droht die frisch transplantierte Leber abzustoßen, wenn Frank sich nicht schont. Claire (Robin Wright) absolviert unterdessen die Wahlkampftour allein - und realisiert, dass aus der Affäre mit Tom (Paul Sparks) tiefere Gefühle entstanden sind. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Neve Campbell (Leann Harvey) Boris McGiver (Tom Hammerschmidt) Paul Sparks (Thomas Yates) Originaltitel: House of Cards Regie: Kari Skogland Drehbuch: Michael Dobbs, Tian Jun Gu, Andrew Davies Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12