Pro7 MAXX 16:15 bis 16:40 Trickserie Yu-Gi-Oh! ZEXAL Showdown in der Sphäre (2) J 2013 16:9 HDTV Yuma duelliert sich mit Mizar im Sphärenfeld. Mizar überrascht Yuma und Astral, indem er die Nummer 107 ins Spiel bringt - eine Nummer, die es laut Astral gar nicht geben dürfte. Beim ersten Angriff wird Yuma verletzt und kann nicht weiterkämpfen. In dem Moment taucht Kite auf und tritt an seiner Stelle ins Duell ein. Dann nimmt der Kampf eine ungeahnte Wendung ... Originaltitel: Yu-Gi-Oh! ZEXAL Altersempfehlung: ab 12