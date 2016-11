Pro7 MAXX 12:15 bis 12:40 Trickserie Pokémon Zwei Rivalen im Pokémon-Kampfklub! J 2010 16:9 HDTV Merken Im Pokémon-Kampfklub in Septerna City begegnet Ash einem alten Bekannten: Diaz. Die beiden einigen sich auf einen Fünf-gegen-Fünf-Kampf, bei dem Ottaro und Floink keine Chance haben. Diaz' Navitaub ist einfach zu mächtig. An der Traumbrache wird Team Rocket von den Officer-Rocky-Polizisten umstellt - bis das neue Mitglied von Team Rocket auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Drehbuch: Satoshi Tajiri Altersempfehlung: ab 6

