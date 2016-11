Pro7 MAXX 05:50 bis 06:40 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Wolfsrudel USA 2012 16:9 HDTV Merken Tom Oar ist in der Bredouille: Ein Grizzlybär hat seinen Garten geplündert - Toms hauptsächliche Versorgungsquelle. Jetzt muss der Mountain Man jagen gehen und hoffen, dass er auf die Schnelle Erfolg hat. Rich Lewis verfolgt ein plünderndes Wolfsrudel, das das Vieh eines Nachbarn gerissen hat. Dagegen schlägt sich Eustace Conway mit einem Praktikanten herum, der mehr Begeisterung für die Glitzerwelt der Großstadt aufbringt als für die harte Arbeit in der freien Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: D. B. Sweeney Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 6