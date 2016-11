RTS Un 22:05 bis 22:50 Serien Person of Interest Code radio USA 2016 Untertitel Merken Root infiltre une station radio pour protéger son présentateur, fan des théories du complot. Une de ses théories pourrait justement l'avoir mis en danger. De son côté, " Samaritain " essaye de convaincre Shaw que ses objectifs sont nobles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Julian Ovenden (Jeremy Lambert) Scott Adsit (Max) Originaltitel: Person of Interest Regie: Kate Woods Drehbuch: Hillary Benefiel Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16