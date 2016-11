RTS Un 20:10 bis 21:15 Sonstiges Temps présent Clinton/Trump: le choc des extrêmes CH 2016-11-04 10:30 Stereo Untertitel Merken Journalistes, amis, parents, ex-collègues, mais aussi conseillers, adversaires, gorges profondes du monde politique, ont été sollicités pour ce grand classique de la télévision, un reportage en profondeur qui passe au scanner la personnalité, le parcours et l'histoire personnelle et intime des deux candidats à l'élection américaine. Un scrutin dans un contexte particulièrement tendu, celui d'une société américaine divisée et déchirée. Le racisme pointe à nouveau son sale museau, la reprise économique de l'après crise des subprimes tarde à manifester ses effets. Et sur tous les points, sécurité sociale, emploi, sécurité, immigration, politique étrangère, jamais deux candidats n'ont présenté de visions aussi éloignées l'une de l'autre. Sans parler du frisson d'effroi qui saisit une partie des observateurs en imaginant l'énigmatique Monsieur Trump à la tête de la première puissance mondiale. Quelle a été l'enfance des deux candidats? Comment ont-ils vécu leur vie publique? Comment s'y prendront-ils s'ils sont élus pour diriger les Etats-Unis? Ce film offre au public un regard inédit et intimiste, afin de se faire une opinion, à l'heure où les arguments des uns et des autres deviennent difficilement audibles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Michaël Kirk