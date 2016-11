RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Douce Audrina USA 2016 Merken Quelle étrange existence que celle d'Audrina ! Mais existe-t-elle vraiment - Certes, elle vit, elle a sept ans, elle habite avec les siens une grande maison isolée, en Virginie. Une famille comme les autres - Non, car sur la petite fille plane, ou plutôt pèse, écrasante, une ombre : celle d'une autre Audrina, sa soeur aînée morte il y a très longtemps, tragiquement. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: India Eisley (Audrina Adare) William Moseley (Arden Lowe) James Tupper (Damian Jonathan Adare) Tess Atkins (Vera) Kirsten Robek (Lucietta Adare) Jennifer Copping (Ellsbeth) Kacey Rohl (Vera) Originaltitel: My Sweet Audrina Regie: Mike Rohl Drehbuch: Scarlett Lacey Musik: Graeme Coleman