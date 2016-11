Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Historische Aufnahmen Jugendliche Heroine. Die Sopranistin Dame Gwyneth Jones (*1936) Merken Als Brünnhilde im Bayreuther Jahrhundert-Ring schrieb sie Geschichte. Gwyneth Jones verkörperte diese Figur jugendlicher und mädchenhafter als zuvor die legendären hochdramatischen Sängerinnen der frühen Nachkriegszeit. Damit war sie die ideale Besetzung für die legendäre, kapitalismuskritische Inszenierung von Patrice Chéreau, die zur Premiere für große Skandale sorgte. Die Karriere der gebürtigen Waliserin aus Pontnewnynydd, die ursprünglich aufgrund ihres dunklen Timbres als Mezzosopran eingestuft wurde, begann Anfang der 60er-Jahre in Zürich, wo sie in Glucks Musikdrama "Orfeo ed Euridice" debütierte und 1964 als Amelia in Verdis "Maskenball" ins Sopranfach wechselte. Schon bald darauf avancierte sie zu einer bedeutenden Interpretin der Sieglinde in Wagners "Walküre". In den 70er-Jahren, ihrer großen Zeit, entwickelte die Sopranistin mit Partien wie der "Fidelio"-Leonore oder der Marschallin im "Rosenkavalier" ihre ganz unverkennbare Farbe. Zu weiteren Partien, mit denen Gwyneth Jones Maßstäbe setzte, zählen die Elektra und die Klytämnestra in Strauss' Musikdrama, die Isolde in Wagners "Tristan", die Venus und Elisabeth im "Tannhäuser", die Senta im "Fliegenden Holländer" und die Frau in Poulencs Einakter "La voix humaine". In Google-Kalender eintragen Moderation: Kirsten Liese