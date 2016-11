sixx 14:05 bis 14:35 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Buyer's Remorse USA 2010 2016-11-04 09:00 16:9 HDTV Merken Wenn es nach Elizabeth ginge, käme sie bestens ohne Brautkleid aus - die Amazone fühlt sich in ihrem Jagdoutfit am wohlsten. Ihre Familie sieht das natürlich völlig anders. Christina hat ebenfalls mit Widerständen zu kämpfen: Ihr Traum-Hochzeitskleid gefällt ihrem Vater absolut nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta