RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Bis zur letzten Sekunde D 2000 HDTV Ein spektakulärer Entführungsfall hält die Kommissare Schmücke und Schneider in Atem. Während einer Hochzeitsfeier wurde die Braut entführt. Sie ist die Tochter des Oberstaatsanwaltes Baumann, mit dem Schmücke seit Jahren befreundet ist. Die Entführer fordern die Freilassung von Karl Hrulitschka, der nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter, bei dem zwei Wachmänner getötet wurden, zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Schmücke, der Hrulitschka kennt, weiß wie gefährlich und trickreich dieser Mann ist. Er weiß, dass Hrulitschka und seine Helfer bereit sind, die Geisel zu töten. Schmücke hat keine andere Wahl, als zum Schein auf die Forderungen einzugehen. Doch Hrulitschka durchkreuzt Schmückes Plan. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen gelingt ihm unter den Augen der Polizei eine spektakuläre Flucht. Und die Geisel ist immer noch in den Händen der Entführer. Hrulitschka fordert jetzt einen Pass und freies Geleit, um mit seiner Beute aus dem Raubüberfall das Land verlassen zu können. Er beginnt mit der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel und ist Kommissar Schmücke immer ein Schritt voraus. Jeder seiner Schritte zeigt, dass Hrulitschka aus der Haftanstalt heraus seine Flucht minutiös vorbereit hat. Doch wer sind die Helfer? Schauspieler: Jaecki Schwarz (Kommissar Schmücke) Wolfgang Winkler (Kommissar Schneider) Walter Kreye (Werner Baumann) Fritz Karl (Karl Hrulitschka) Marita Böhme (Edith Reger) Marie Gruber (Gerda Weigand) Jeannette Arndt (Sophia Baumann) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Marlies Ewald Kamera: Sebastian Richter Musik: Rainer Oleak