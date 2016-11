RBB 14:15 bis 15:15 Magazin Planet Wissen: Arbeit der Zukunft Arbeit der Zukunft D 2016 HDTV Live TV Merken Intelligente Roboter in der Fabrik, smarte Technik im Büro: Die Arbeitswelt ist im Wandel, die Digitalisierung hat alle Bereiche erfasst. Vieles, was heute noch von Menschen erledigt wird, übernehmen morgen Maschinen - billiger, schneller und effektiver. Wer bei dieser Entwicklung nicht auf der Stecke bleiben will, muss sich ständig weiterbilden und auf neue Aufgaben einstellen. Und kann sich vielleicht bald den Weg ins Büro sparen: Dank moderner Kommunikationstechnik können wir immer und überall arbeiten, feste Arbeitsplätze werden überflüssig. Ist die Arbeitswelt 4.0 ein großes Risiko - oder eine große Chance? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Sabine Pfeiffer (Professorin für Soziologie an der Universität Hohenheim), Jan Marco Leimeister (Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Kassel und der Universität St. Gallen) Originaltitel: Planet Wissen