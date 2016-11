RTL Passion 04:20 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-05 13:00 Merken Als Vincent Michelle keine Erklärung für die Waffe in seinem Auto liefern will, verstärkt er damit Michelles Befürchtung, dass Carmen mit ihrer Warnung vor ihm Recht haben könnte. Doch tatsächlich wartet er nur auf den richtigen Moment, um Michelle zu beichten, dass er bald sterben wird. Als Michelle auf Distanz zu ihm geht, ist genau dieser Moment gekommen... Jennys Erpressungsversuch ist gescheitert. Ihre Mutter hat sich für Dianas Verbleib im Zentrum entschieden. Im ersten Moment ist Jenny wild entschlossen, sich das nicht gefallen zu lassen. Doch dann erkennt sie mit Vanessas Hilfe, dass es an der Zeit ist, beruflich ihren eigenen Weg zu gehen. Wie der Zufall es will, sucht Deniz gerade einen neuen Teilhaber im Pumpwerk. Marie könnte es im Moment kaum besser gehen. Nach der EM-Bronzemedaille steht ihr nun eine internationale Karriere bevor. Dank des Vertrags und des Budgets der Steinkamps muss sie sich auch um das Finanzielle keine Gedanken machen. Einzig der Gedanke an die Trennung von Tobi trübt ihr Glück. Aber dagegen gibt es ja zum Glück ein gutes Rezept... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 447 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 257 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 177 Min. maybrit illner

Talkshow

ZDF 03:30 bis 04:30

Seit 57 Min.