RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-03 04:45 Merken Ringo fühlt sich in seinem Praktikum unterfordert und findet, dass Benedikt ihm zu wenig zutraut. Als er durch Zufall eine interessante Information über Baumittel bekommt, will Ringo sich damit bei Benedikt profilieren. Zu Ringos Frust hört der ihn jedoch kaum an. Doch dann bekommt Ringo mit, wie Benedikt vor einem Geschäftspartner die Idee als seine eigene ausgibt. Als Ringo Benedikt später darauf anspricht, macht der überheblich klar, als Chef die Regeln zu machen. Ringo sinnt auf Rache und die Gelegenheit dazu kommt schneller als gedacht... Tobias versucht vergeblich zu überspielen, dass ihn Mickis Heiratspläne ins Mark getroffen haben. Er ist daraufhin völlig durcheinander, denn eigentlich liebt er ja Caro. Tobias will seinem Gefühlschaos einfach entfliehen und überrascht Caro damit, sie nach Südafrika begleiten zu wollen. Er verabschiedet sich lässig von Micki und glaubt, dass sie nach seiner Rückkehr abgereist ist und sich sein Problem damit erledigt hat. Doch dann macht Eva ihm einen Strich durch die Rechnung... Nachdem Rufus Lotta ihren Wunsch erfüllt hat, das teure Schwimm-Camp zu besuchen, findet Britta, dass auch sie sich eine Belohnung verdient habe. Nachdem sie genüsslich Eva aus ihrer Boutique geworfen hat, ist Britta glücklich, sich beim Shoppen mit Rufus jeden Wunsch zu erfüllen. Doch sie findet, dass auch er sich etwas gönnen sollte. Britta gelingt es, Rufus auf den Geschmack zu bringen und er konsumiert ohne Hemmungen. Neu ausgestattet zelebrieren Rufus und Britta ihren großen Auftritt in der Schillerallee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns