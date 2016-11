RTL Passion 15:55 bis 16:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-03 21:45 Merken Während sich Leon bei Oskar entschuldigt und weiter tapfer versucht, mit seinem Verlust umzugehen, fragt sich Maren, wie sie ihm beistehen kann. Etwas unbeholfen überrascht sie ihn mit einem Frühstück und scheint damit zunächst wirklich danebengegriffen zu haben. Aber schließlich ist Leon doch froh, jemanden zu haben, demgegenüber er sich öffnen und mit dem er über seinen Schmerz reden kann... Mesut versucht, vor Maja sein Gesicht zu wahren, und gibt vor, auch an nicht mehr als einer lockeren Beziehung interessiert zu sein. Doch je länger er sich mit seiner Situation auseinandersetzt, desto klarer wird ihm, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Maja ihn wegen eines anderen abserviert und er wieder das Nachsehen hat. Mesut beschließt, Maja cool den Laufpass zu geben... David zieht trotz seines Versprechens an Ayla ein letztes illegales Börsengeschäft durch und gewinnt. Endlich hat er ausreichend Kapital, um sein eigenes Immobilienbusiness aufzuziehen. Doch als er Ayla mit einer Lüge erklärt, wie er an das Geld gekommen ist, schürt er ungewollt ihr Misstrauen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten