RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-03 05:10 Merken Nachdem Johannes Carla verdeutlicht hat, wie viel sie mit ihrer Lüge zwischen ihnen zerstört hat, ist er fassungslos, als Ansgar ihm anbietet, wieder in die Holding einzusteigen, um Johannes angeblich zu entlasten. Johannes fordert seinen Sohn auf, sich selbst anzuzeigen. Dadurch gräbt er den Graben zwischen sich und seinen Kindern noch tiefer. Als Leonard durch Céciles gutes Zureden einen Schritt auf seinen Vater zugeht und vermitteln möchte, stößt Johannes auch noch ihn vor den Kopf. Deshalb muss sich Johannes von Cécile fragen lassen, ob er wirklich bereit ist, seine Kinder und auch sie aus moralischen Gründen verlieren zu wollen. Arno akzeptiert schweren Herzens Janas "neuen Freund" Kevin, um weiter ein Auge auf sie haben zu können. Jedoch lässt er sich von Kevins vorgespieltem guten Verhalten nicht blenden und sucht nach einer Möglichkeit, ihn des Dealens zu überführen und ihn somit aus Janas Nähe zu schaffen. Als Arno diesen Plan Robin und Nico mitteilt, wird er ausgerechnet von Jana dabei belauscht. Als sie darauf hin mit Kevin abhauen möchte, wird ihm klar, dass er nun endgültig jeden Zugang zu ihr verloren hat. Charlie sucht die vermeintliche Leiche von Lars und fällt in Ohnmacht, als dieser plötzlich lebendig vor ihr steht. Ihr Schock ist groß, als sie sich in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses wiederfindet, wo ausgerechnet Lars sie hingebracht hat. Während Tanja sich über den Erfolg ihres Planes freut, kann Charlie Lars nicht überzeugen, dass sie Opfer desselben wurde. In ihrer Verzweiflung klammert sie sich ausgerechnet an Bernd, nicht ahnend, dass sie sich dadurch immer weiter im Netz von Tanja verfängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics