RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-03 03:25 Merken Als Rafael mitbekommt, wie Simone vor Vanessa ihre Gefühle für ihn zugibt, jedoch vor allem die Beziehung zwischen Rafael und Lena als Hindernis sieht, trennt sich Rafael von der überraschten Lena, um für Simone frei zu sein. Als Rafael Simone signalisiert, ernsthafte Gefühle für sie entwickelt zu haben, entzieht sich Simone zunächst. Doch Rafael folgt ihr. Ben ahnt nicht, dass Isabelles Verlegung in eine Luxemburger Privatklinik für Philipp nur Mittel zum Zweck ist. Er wartet hoffnungsvoll Tag und Nacht an ihrem Bett, um für sie da zu sein, wenn sie aufwacht. Als Ben doch kurz einschläft, merkt er nicht, dass Isabelle wieder zu sich kommt. Sowohl Florian als auch Franziska sind verliebt und freuen sich, den jeweils anderen wiederzusehen. Doch beide können nicht genau sagen, ob sie jetzt wirklich ein Paar sind, und als sie aufeinandertreffen, ist die Stimmung alles andere als locker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

