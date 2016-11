RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-11-06 06:00 Merken Till verteidigt Edeltrauds Besuch gegenüber Ute. Er versteht zwar Utes Bedenken, aber für ihn zählt vor allem, dass sie, was Conor anbelangt, nicht mehr ständig auf Rolf angewiesen sind. Allerdings findet Edeltraud Rolf sehr sympathisch und lädt ihn sogar eigenmächtig zum gemeinsamen Abendessen zu Till und Ute ein... René gefällt die Spiel-Idee, sich seinen Traumpartner zusammenzubauen, immer mehr. Und darüber hinaus lenkt ihn die Beschäftigung damit auch von Kati ab. Obgleich Björn der Idee zunächst eher skeptisch gegenübersteht, sieht auch er darin eine Chance, sich abzulenken - nämlich von der Jobsuche. René und Björn machen sich also voller Tatendrang an die Umsetzung... Paco gibt zwar vor, zuversichtlich zu sein, aber in Wirklichkeit hat er große Zweifel, ob er die Matheklausur bestanden hat. Schließlich muss er feststellen, dass seine Befürchtungen richtig waren. Er hat lediglich zwei Punkte bekommen. Irene, Wolfgang und Anna versuchen zwar, ihm Mut zu machen, aber Paco glaubt nicht mehr daran, das Abitur jemals schaffen zu können und beschließt, es ganz aufzugeben und Vicky nach Chicago zu folgen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics