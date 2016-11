ProSieben 23:30 bis 00:30 Magazin Ten Tracks - Die Playlist der Stars D 2016 16:9 HDTV Merken Let the music play! Für "Ten Tracks" erstellen die "The Voice"-Coaches die Top Ten ihrer Lieblings-Songs: eine Playlist, zehn Songs, zehn Geschichten über Musik-Momente, die ihr Leben verändert haben! Welche Gefühle löst "Mit Dir" von Freundeskreis feat. Joy Denalane bei Yvonne Catterfeld aus? Warum steigt Samu bei "Hey Jude" von den Beatles immer der Geruch von Kaminfeuer in die Nase? Bei welchem Song denken die beiden an die große Liebe? "Ten Tracks" ist randvoll mit persönlichen Anekdoten, Pop-Kultur und natürlich jeder Menge Musik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ten Tracks