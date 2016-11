ProSieben 14:00 bis 14:25 Comedyserie Two and a Half Men Ein Opossum auf Chemo USA 2012 2016-11-04 07:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoey ist ganz und gar nicht mit dem Aussehen von Walden zufrieden. Sie nimmt ihm unter größter Anstrengung das Versprechen ab, dass er zum Friseur geht. Als Alan gemeinsam mit Walden und Zoey zum Essen geht, trifft er auf seine Exfreundin Lyndsey. Diese scheint sich außerordentlich zu freuen, Alan zu sehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sophie Winkleman (Zoey) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12