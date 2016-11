ProSieben 12:10 bis 12:40 Comedyserie How I Met Your Mother Die Ersatz-Robin USA 2012 2016-11-04 05:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ted will nicht länger allein sein. Er wendet sich an eine Online-Partnervermittlung. Mit deren Hilfe trifft er eine Frau, die ihn sehr an Robin erinnert. Und Lily braucht ein Marshall-freies Wochenende - und schickt ihn mit Barney auf Tour In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Becki Newton (Quinn Garvey) K Callan (Grandma Lois) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Thomas, Carter Bays Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

