ProSieben 07:50 bis 08:15 Comedyserie Two and a Half Men Ich verstehe USA 2003 2016-11-22 13:30 16:9 Merken Cindy geht nach dem Surfen immer zu Charlie, um zu duschen. Bei einer dieser Gelegenheiten sieht Jake ein Tattoo, das ihn irritiert. Judith macht sich zunächst Sorgen, doch als sie Cindy kennenlernt, geht sie regelmäßig mit ihr surfen - aber auch ins Bad. Fühlt sich Judith zu Cindy hingezogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Madison Mason (Tommy Pearson) Krista Allen (Olivia Pearson) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Lee Aronsohn, Mark Roberts Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman

