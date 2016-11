ProSieben 06:10 bis 06:30 Comedyserie How I Met Your Mother Die Trilogie USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Seit der Collegezeit schon haben Barney, Marshall und Ted ein Ritual, das sich alle drei Jahre wiederholt: Gemeinsam schauen sie sich die "Star Wars"-Saga an. Nun ist es wieder so weit. Dabei hat sich auch eingebürgert, dass die Jungs Zukunftsprognosen über die nächsten drei Jahre erstellen. Haben diese sich erfüllt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Gregory Michael (Trey) Becki Newton (Quinn Garvey) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas, Kourtney Kang Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6