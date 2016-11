kabel eins 04:00 bis 04:40 Actionserie Human Target Kill Bob USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bob ist für die Software eines Rüstungsunternehmens für Wettersatelliten verantwortlich. Sein Leben verändert sich schlagartig, als ein bewaffneter Motorradfahrer mitten in einem Verkehrsstau auf ihn schießt. Die Schüsse verfehlen ihn, da er sich genau in diesem Moment nach vorne beugt, um sein Handy zu erreichen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Todd Grinnell (Bob Anderson) Lauren German (Angie Anderson) Indira Varma (Ilsa Pucci) Janet Montgomery (Ames) Originaltitel: Human Target Regie: John Terlesky Drehbuch: Brad Kern, Zev Borow Kamera: Robert McLachlan Musik: Tim Jones

