kabel eins 20:15 bis 22:15 Komödie Cool Runnings USA 1993 2016-11-03 01:00 16:9 HDTV Vier junge Sportler aus Jamaika wollen unbedingt an den Olympischen Winterspielen 1988 in Kanada teilnehmen. Die Athleten gründen das erste jamaikanische Bobteam und überreden sogar den amerikanischen Ex-Weltklassebobfahrer Irv Blitz, ihnen als Trainer zu helfen. Die Kälte ist aber nicht das einzige Problem, doch ihr Traum treibt die Mannschaft zu Höchstleistungen an Bildergalerie Schauspieler: León (Derice Bannock) Doug E. Doug (Sanka Coffie) Rawle D. Lewis (Junior Bevil) Malik Yoba (Yul Brenner) John Candy (Irv) Raymond J. Barry (Kurt Hemphill) Peter Outerbridge (Josef Grool) Originaltitel: Cool Runnings Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Lynn Siefert, Michael Ritchie, Tommy Swerdlow Kamera: Phedon Papamichael Musik: Hans Zimmer