kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Der Krieg der Wölfe USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Leiche von Liselle Douglas wird im Kofferraum eines Ausstellungswagens gefunden. Das CBI übernimmt den Fall In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Paul Ben-Victor (Noah Landau) Scott Burn (Brian King) Originaltitel: The Mentalist Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Bruno Heller, Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12