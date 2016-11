Hessen 04:05 bis 04:30 Ratgeber service: gesundheit Tipps für Ihre Gesundheit Schleichende Gefahr - Volkskrankheit Parodontitis D 2016 HDTV Live TV Merken Es ist eine schleichende, tückische Krankheit, die nicht nur "Zahnputz-Muffel" trifft: Parodontitis, umgangssprachlich auch als Parodontose bekannt. Ursache sind Bakterien, die sich in der Mundhöhle befinden. Die Keime bilden einen hartnäckigen Zahnbelag, vermehren sich und scheiden aggressive Giftstoffe aus. Dadurch können sich Zahnfleisch und Zahnbett entzünden. Bleibt die Entzündung unbehandelt, kann sie schließlich sogar auf den Kieferknochen übergreifen und zum Zahnverlust führen. Erkrankungen wie bspw. Diabetes Mellitus, erhöhen das Risiko an einer Parodontitis zu erkranken und umgekehrt wirkt sich eine Parodontitis negativ auf den Diabetes aus. Zudem verstärkt sie das Risiko für Arteriosklerose und Herzerkrankungen erhöhen und auch für Schwangere kann Parodontitis gefährlich werden. "Service: Gesundheit" zeigt, wie man eine Parodontitis rechtzeitig erkennen kann, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was man tun kann, um der Krankheit vorzubeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne Brüning Originaltitel: service: gesundheit

